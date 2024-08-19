產險網路投保 愈來愈多

出國旅遊持續大爆發，帶動網路投保業績持續成長，產險業今年前七月網路投保件數逼近400萬件，較去年同期成長近四成，總計網路投保金額達27.3億元，較去年同期21.3億元，年成長28%。其中，旅平險（含旅遊不便險）網投件數突破234.6萬件，金額連五月逾億，網路投保汽車險突破10億元大關。

據產險業統計，7月網路投保件數達60.4萬件，較去年同期43.9萬件，成長逾37.4%，總計網路投保金額達4.4億元，較去年同期3.3億元，年成長33.7%；累計今年前七月網路投保件數達398.7萬件，較去年同期287.5萬件，成長38.7%，總計網路投保金額達27.3億元，年成長28%。

依產險類別來看，汽車險、機車險及旅行綜合險仍是前七月簽單保費前三名，保費分別為10.1億元、9.1億元、7.2億元；若依成長率最高則是旅綜險，前七月網路投保件數234.6萬件，較去年同期144.3萬件，年增62.6%，簽單保費7.2億元，亦較去年同期成長逾六成。且旅綜險網路投保已連續五個月都高過1億元。

業者指出，由於大多數國人已習慣出國就事先在線上買旅綜險，加上颱風接連來襲，也提高民眾危機意識，提前投保旅綜險，因此預期有機會維持成長力道。

汽、機車險網路投保簽單保費金額仍位列第一、二名，汽車險前七月投保件數57萬件，較去年同期52萬件，增加5萬件，保費10.1億元，較去年同期8.7億元，年成長16%。機車險前七月投保件數達94.4萬件，較去年同期78.6萬件，增加約15.8萬件，簽單保費達9.1億元，成長近三成。另外，傷害險前七月網路投保件數8.7萬件，年成長11.6%，簽單保費0.3億，年成長15%。

另外，在0403花蓮大地震後，截至今年7月底止，以全國戶數932萬戶計，投保率約38.6%，較3月底38.01％，多0.58個百分點，住宅火險在今年前七月投保件數達3.3萬件，較去年同期增加逾4,700件，簽單保費0.3億元，年減5.6%。