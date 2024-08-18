央行9月加碼打炒房 「三套劇本」機動上陣

中央銀行將於9月19日舉行第3季理監事會，是否加碼打炒房，成為市場關注焦點。展望今年第4季房市景氣，大型房貸行庫主管認為，多家銀行已逐步緊縮房貸授信量，預期今年最後一季，房市景氣將逐步趨緩，不易再有大幅度增長，而央行已備齊三套劇本，將視第3季房市數據變化，機動調整政策走向。

央行6月舉行的上季理監事會祭出打炒房「組合拳」，不僅端出第六波房市管制，將六都與新竹縣市等「特定地區」第二戶房貸成數，由原先的七成下調至六成且無寬限期，還同步調升存準率1碼（0.25個百分點）。

央行理事分析，上季貨幣政策很明顯是「衝著房市來」，9月是否再加碼，三項指標最關鍵，包括：房貸餘額年增率、不動產貸款集中度，以及銀行第2戶購屋貸款的撥款金額。

目前最新數據顯示，今年6月房貸餘額10兆5,405億元、締造新猷，月增1,069億元，連兩月暴增逾千億，年增率10.21%、創三年新高；截至6月底，銀行不動產貸款占總放款比率為37.43%、仍居高位。

銀行主管強調，央行已備齊三套劇本，第一，聯準會9月降息，而國內房市景氣未見過熱訊號，9月將維持現行管制措施不變，並緊盯管制措施執行成效；第二，房市雖熱但尚屬可控，央行維持現行管制措施、僅調升存準率、緊縮市場資金；第三，銀行信用資源過度集中在不動產、有必要出手降溫，央行再度加碼房市管制，例如：擴大受管制的「特定地區」範圍，或進一步緊縮「特定地區」貸款成數等。

銀行主管表示，今年前七月，六都買賣移轉棟數累積約達16.31萬棟，與去年同期相比年增28.5％，為2014年以來最高，顯示房市買氣火熱。但今年6月起，政府為防範投資客炒房及人頭戶申貸，除調降特定地區第二戶房貸成數外，另要求針對炒作房價等徹底清查，且目前市場上各家金融同業已逐步調節房貸貸放量，預期央行9月暫不會有新一波管制措施。

另一家行庫主管指出，今年下半年，隨囤房稅2.0上路、央行及相關部會為穩定房價祭出的管控政策持續發酵，加上建材價格及薪資成本依舊居高不下，成本面因素讓房價不易有下跌空間；另外，國內經濟展望升溫，新青安推升房市剛性需求等因素，房市仍有一定量能，但國銀近期針對房貸進行相關管控措施，預估第4季房市將呈「價量持穩」格局。