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把握最後一波！數位帳戶加碼 美元定存年利率上看8%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
本國銀行紛紛推出美元高利定存。路透
本國銀行紛紛推出美元高利定存。路透

全台數位帳戶突破2200萬戶，再加上市場預期聯準會9月即將降息，不少銀行都紛紛加碼，永豐DAWHO推出美元7天期年利率8%的專案，龍頭台新銀行Richart給出限時6%的高利優惠，一銀iLEO數位帳戶推出100天期5%年利率，讓民眾搭上美元高息末班車。

永豐銀行指出，客戶運用DAWHO數位帳戶理財的趨勢漸增，為協助客戶規劃外幣理財，不定期推出「優利特快車」活動，讓用戶以最簡單方式兌換外幣後，就直接存定存。以美元為利，7天期年利率高達8％、14天期年利率4.1％、1個月期年利率4.25％、2個月期年利率3.73％，最低承做金額只要100美元；另外，永豐銀行即日起至9月30日止，推出雙幣定存優惠，若以大戶APP承作，可享美元6個月期年利率4.1％優惠。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶給出1個月美元定存8％優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶，活動到今年年底。

台新銀行即日起至8月30日止，也推出多種美元定存天期提供選擇，1個月期可享年利率6％，假設存8,000美元，期滿領回40美元，約新台幣1,301元利息，3個月期也有年利率5.4％、6個月期5%的年息優惠。

王道銀行（2897）即日起10月31日止，提供3個月美元定存年利率5.68%優惠，單筆起存金額300美元，最高上限5萬美元，不限定存筆數，此案限新戶或舊戶的新資金參與。

第一銀行即日起至9月5日，經由專案網頁點選指定按鈕，依操作畫面指示以新臺幣扣款承作美元定存，可享專案優惠，以iLEO數位帳戶為例，可享美元優利定存100天期年利率5％優惠，每天限存一筆，最低金額為3000美元，最高為10000美元。

定存 數位帳戶 美元

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