保險小百科／住火險提供加保 水災損失可補償

住宅火災保險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，若標的物發生颱風或洪水等事故，並符合「水災災害救助種類及標準」規定，保險公司將依地區理賠7,000至9,000元不等，若淹水未達50公分但有損失，則需勘估並詳列清單，保險公司將依住宅所在地對應的賠償限額內，依實際損失賠付。

民眾若擔心住宅颱風及洪水災害補償保額不足以填補實際損失，建議可加保「超額颱風及洪水保險附加條款」。另外，住宅颱風及洪水保險並不保障車輛損失，建議於購買汽車車體損失保險時，加保颱風洪水保險。

住宅颱風及洪水險並不保障因颱風或洪水引起地層滑動或下陷、山崩、地質鬆動、沙及土壤流失（包括土石流）所致損失，因前述事故屬「地層下陷、滑動或山崩保險附加條款」承保範圍，建議房屋位於低窪地區或山坡地者，可適時加保。