債券型科技基金 養胖退休金

許先生現年45歲，是上市公司小主管，太太43歲，為服裝零售業的業務，夫妻上有雙親、下有子女，夫妻倆年收入含獎金在內一共為200萬元。許先生是六口之家的經濟支柱，期望退休前可以各贈與100萬元給子女，以及夫妻65歲退休後每月有15萬元可供運用。

許先生房產為雙親持有，屋齡30年沒有房貸，目前夫妻共同資產包括存款300萬元、價值型股票200萬元、利變增額險型保額200萬元，保費已繳完，以及意外險保障各1,000萬元，夫妻與小孩已有足額醫療險，扣除基本生活費、孝親費、子女學費及保險費後，每年可再儲蓄55萬元。為了可以確保退休後可以過上理想的生活，擁有如預期的穩定現金流，因此許先生夫妻找上安泰銀行，請安泰銀為其規劃退休理財大計。

許先生夫妻的退休理財規劃

安泰銀行理財產品部財富顧問王淑婷指出，面對民生物價每年調漲，薪資調漲的幅度又趕不上通膨，再加上醫療技術逐年進步發達，將會延長我們的平均餘命，以目前國人平均餘命79.84歲，20年後國人平均餘命一定還會逐年增加，所以要留意未來生活支出準備不夠的長壽風險。

王淑婷指出，檢視許先生家庭資產負債表，總資產500萬元，雖然沒有房貸及車貸，但雙親沒有退休金及醫療保險，因此許先生的退休理財規劃，首要填補雙親醫療費、子女教育費、自己退休金等三大財務缺口，必須提早準備。而依照許先生對退休後每月15萬元可運用的期待，扣掉夫妻的勞保與勞退每月預估提領7.5萬元，如此則要達到理想就表示每月退休生活費還有7.5萬元的缺口要準備。

針對此，王淑婷建議，許先生可以搭配穩健的投資工具完成人生三個目標，第一目標創造被動收入，支應子女教育費用、雙親醫療費及裝修房屋的費用。目前美國即將面臨降息，期間債券價格有資本利得的空間，且非投資等級債券基金配息率高、違約率維持低檔，建議可將存款300萬元規劃投資於歷史一年累積報酬率約7%的債券型基金，加上既有股票20萬元的每年的殖利率5%，將可創造每年31萬元的被動收入。

第二目標是累積衝刺退休基金。王淑婷表示，近幾年AI科技逐步進入我們的生活，需求面增加帶動科技類股上漲趨勢，建議將每年可存下的55萬元，定期定額投資科技類型及平衡型基金，預計年化酬率約5.5%情況下，至65歲時基金累積資產約可有2,300萬元。

第三目標為夫妻倆退休後生活費。到了65歲退休之際，風險承受度勢必下降，因此王淑婷建議許先生將所有投資部位，全數轉至波動度更低的期望年配息率約4%的投資等級債，即可補足每月7.5萬元退休生活費缺口，達成每月有15萬元退休生活願望，並兼顧到高齡健康保健的防護。