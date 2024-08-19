專家教你保／規劃骨折險 轉嫁醫療負擔

根據國家發展委員會指出，台灣預計於2025年進入「超高齡社會」，屆時65歲以上的老年人口占總人口的比率將超過20%，也就是說，五個人中就有一個人是65歲以上的老人。老人的健康隱憂除了慢性疾病之外，還有骨折風險。

根據衛生福利部「2022年全民健康保險醫療統計年報」資料顯示，隨著年齡增長，65歲之後骨折的風險顯著增加。台灣每年有超過10萬人因骨折就醫，其中65歲以上占全體超過三成。75歲以上股骨骨折的比例大幅增加，反映了老年人骨折風險的嚴峻，特別是髖部骨折的風險和隨後的高死亡率。

規劃骨折險掌握三大要點

在商品選擇上，意外骨折給付主要設計在意外醫療型保單中，給付類型有定額型與實支實付型兩種。定額型顧名思義，是以意外傷害事故住院天數，乘上保險金（日）額來給付；實支實付型則依據民眾實際支付的醫療費用做損害填補，兩者可以同時投保，定額型可以彌補住院期間的收入中斷，實支實付型可以填補自費醫療的支出。

保險理賠實務上，考量並非所有骨折都需要住院治療，因此意外骨折是依照骨折項目的「部位」及「程度」有不同的給付比例，例如「指骨」給付比例為2%、「股骨」比例為30%。骨折程度上有完全骨折（骨骼完全折斷）、不完全骨折及骨骼龜裂之分別，因此也有不同給付比例，在計算意外骨折保險金時會一併考量。

舉例來說，「股骨完全骨折」給付為30%×1倍=30%；「股骨不完全骨折」給付30%×1/2倍=15%；「股骨龜裂」給付30%×1/4倍=7.5%。

骨折造成的不便影響生活品質甚鉅，且骨折後再骨折的機率也高。建議民眾盡早存骨本，有助於降低老後骨折風險。由事前預防做起，平時透過攝取均衡營養、定期荷重運動、建立良好生活習慣，為自己打造好骨力；再以保險為後盾，預先規劃足額的意外醫療保險並強化骨折保障，讓骨折意外來臨時，能夠更從容、妥善選擇適合個人的治療方案，以利加速復原，預防後遺症發生。

（本文由新光人壽總精算師林漢維提供，記者戴玉翔採訪整理）