颱風旺季 車輛、房屋、淹水...加快賠付

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

颱風旺季來到，今年第一個登陸颱風凱米帶來豪大雨，造成全台多處傳出淹水、愛車泡水等災情，國泰產險、富邦產險、南山產險等即刻啟動客戶關懷流程，協助保戶申請車輛泡水、房屋淹水理賠。

適逢颱風旺季，國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，應預先做好防災措施，民眾應保持警覺，密切注意政府公告，並多留意氣象狀況及自身安全。民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛的引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。

富邦產險提醒，若住家發生淹水事故，則建議先針對住家周遭及屋內淹水情形拍照保全證據，並通知當地村里長，必要時會同警察派出所員警進行勘查，依據「水災災害救助種類及標準」規定，實際居住之房屋因水災淹水達50公分以上，即可申請政府淹水災害救助金。

此外，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」的住戶，保險公司將依承保住宅所在地區不同，直接理賠7,000至9,000元不等金額，若淹水未達50公分但有實際損失，則需要進行實際勘估並詳列損失清單，保險公司將依住宅所在地對應的賠償限額內，依實際損失金額賠付，民眾可依自身情況申請。

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