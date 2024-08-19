颱風季 善用壽險關懷措施

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
颱風旺季到來，國內大型壽險公司在風災來襲時，都會緊急啟動應變方案與關懷措施，協助保戶安度颱風侵襲。圖為示意圖。 (聯合報系資料照片)
颱風旺季到來，國內大型壽險公司在風災來襲時，都會緊急啟動應變方案與關懷措施，協助保戶安度颱風侵襲。圖為示意圖。 (聯合報系資料照片)

颱風旺季到來，國內大型壽險公司在風災來襲時，都會緊急啟動應變方案與關懷措施，協助保戶安度颱風侵襲。保險業者指出，當中央氣象局宣布颱風警報時，壽險公司就會迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，像是快速理賠保單借款利息緩繳與保單補發免收工本費等。

以壽險龍頭國泰人壽而言，將對保戶提供快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。以凱米颱風而言，針對受災地區保戶，有關應繳月為2024年7月的續期保險費、保單借款利息等，皆給予緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶，即日起至2024年9月底前，如有首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶既有之房屋貸款本金及利息，亦給予緩繳三個月的貼心服務。

颱風季壽險業者提供關懷措施概況
颱風季壽險業者提供關懷措施概況

富邦人壽表示，遭遇風災時，富邦人壽將於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、緊急醫療代付服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等六大緊急應變方案與關懷措施，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫。

南山人壽提供的保戶關懷服務措施，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、住院關懷預付保險金等關懷服務。

面對颱風侵襲可能造成的損害，新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠及房屋貸款本金寬延優惠等五項服務。

凱基人壽除主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助外，也提供保費緩繳、保服優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整、快速理賠及住院預付金等六大服務。凱基人壽也提供「房貸紓困措施」給受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）三個月。

台灣人壽則是啟動受災保戶快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳三個月、保單借款利息展延六個月、補發保單工本費優惠及展延房屋貸款本金及利息一年等服務。

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