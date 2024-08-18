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宏泰人壽續推動小額終老險 切合中高齡族群保險需求

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

明天與意外哪一個先到來，對於個人及家庭往往有無法預知的影響，保險可以協助轉嫁風險，但有時礙於經濟考量，購買保險的順位經常置於食衣住行的需求之後。台灣即將邁入超高齡社會，在人口老化及少子化的趨勢下，保險保障更形重要，宏泰人壽持續推動小額終老保險，小小保費即可獲得大大保障，讓未來人生更有倚靠。

政府因應超高齡社會來臨，推動小額終老政策性保險，宏泰人壽身為企業公民，為建構社會所需的保險安全網不遺餘力，因此持續配合政策推動小額終老保險。小額終老保險誠如其名，主打「小小保費、大大保障」，最大的特色就是投保低門檻、低保費，投保手續簡單，中高齡族群或是手頭可運用的資金較為有限者可將其視為投保首選。

宏泰人壽表示，中高齡族群是最需要保險保障的族群，許多人年輕時認為保險沒必要，等到過了中年、意識到有保險需求時，投保往往必須付出更高的成本，甚至因為體況無法投保。購買保險也取決於經濟負擔能力，在萬物皆漲、薪水不漲的情況下，食衣住行的需求往往比保險來得優先，高額保費可能形成沉重的經濟負擔，讓人望之卻步。小額終老保險是這些問題的解方，能夠滿足基本的保險需求，面對人生未知的風險更有所倚靠。

小額終老保險投保門檻低，超過一般壽險承保年齡的高齡族群也可以投保，以「宏泰人壽新真心小額終身壽險（WLG）」為例，投保年齡最高為84歲，保險金額最低為10萬元，保費相較於同類型傳統壽險更為低廉，終身可享有身故、完全失能與祝壽保險金等基本保障。

小額終老保險原則上免體檢，自去年5月開始，金管會放寬購買件數及提高保額限制，每人投保之有效契約以四件為限，主、附約視為一件；保額則從70萬調整為90萬元，保障額度更提高。

宏泰人壽也提醒，小額終老保險可在傳統型終身人壽保險主契約之外，附加附約讓保障更完整；依WLG的保單條款規定，投保主約可附加終身型或定期型附約，依照保戶自身需求予以規劃。另外，小額終老保險亦可透過網路投保，條件與實體通路投保略有不同，欲投保者可多方比較，以選擇出最適合的最佳方案。

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