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銀行房貸滿水位、民眾難借？傳銀行「挑客戶」 非 VIP 房貸利率喊到3%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新青安政策爆申貸熱潮，促使國銀房貸業務瀕臨「滿水位」，多家公股行庫、民營銀行啟動限貸措施。圖／聯合報系資料照片
新青安政策爆申貸熱潮，促使國銀房貸業務瀕臨「滿水位」，多家公股行庫、民營銀行啟動限貸措施。圖／聯合報系資料照片

新青安政策爆申貸熱潮，促使國銀房貸業務瀕臨「滿水位」，多家公股行庫、民營銀行啟動限貸措施，包括暫停受理非自行承作土建融的整批分戶貸款、請各地分行協調客戶分散撥款期程，並依序撥款，更有銀行直接拉高房貸利率「以價制量」，或優先受理貢獻度較高，像是財管「VIP」客戶的房貸等。

大型房貸銀行主管指出，為健全房市，近年來政府推出一系列打炒房措施，一度讓房市買氣降溫，但2023年8月起，財政部推出新青安房貸政策，猶如對房市添加一把柴火，房市景氣由冷轉熱、房市買氣迅速升溫，也讓多家大型銀行的房貸業務爆滿、瀕臨銀行法72-2條規定的三成限額。

為避免民眾申貸過熱，促使房貸業務超限、踩到金管會監理紅線，不少銀行已陸續啟動「限貸令」，例如：暫停受理非自行承作土建融的整批分戶貸款、僅受理和銀行往來密切的建商相關房貸，或根據客戶財力、貢獻度及償還能力，適度調升房貸利率的加碼幅度，外傳已有銀行的房貸利率喊到3%。

銀行主管私下表示，銀行房貸額度有限，自然需要替自家的「財管VIP」客戶保留額度，若為貢獻度不高的一般房貸客戶就只能排隊等核貸，或得適用更高的利率，才能拿到額度。

也有銀行主管說，該行雖未白紙黑字祭出限貸令，但為避免房貸額度超限，近幾個月來新進件的房貸案件都必須「排隊」，時間可能長達幾個月，藉由分散撥款期程、依序撥款，達到降低整體房貸水位的目標。

房市 新青安房貸 買氣

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