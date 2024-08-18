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銀樓飾金牌價 再寫新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國際黃金價格16日每英兩突破2,500美元，再創歷史新高。 路透
國際黃金價格16日每英兩突破2,500美元，再創歷史新高。 路透

國際黃金價格上周五（16日）每英兩突破2,500美元，再創歷史新高，昨（17）日銀樓飾金牌價也來到萬元天價，賣出價每錢10,050元，突破7月17日的10,030元，再寫新高。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信受訪表示，後市看美聯準會9月降息幅度，若降2碼，金價將繼續向上，有望達到2,530美元附近。

石文信指出，適逢假日台幣匯市無開盤，周一開盤後台幣若無太大漲跌，飾金牌價應會多20到30元。

國際金價前高為上月創下的2,483美元。臺銀黃金存摺牌價7月17日上午10時20分最高點來到1公克新台幣2,613元，近一年上漲逾三成。臺銀貴金屬部上周分析報告指出，觀察技術線型，金價已再度回到各短中長期均線之上，短期指標KD開口轉為向上，若以色列與伊朗衝突再度惡化，金價有機會往上挑戰高點。

新台幣 臺銀 金價

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