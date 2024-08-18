LINE Bank拚明年損益兩平 取得外匯執照

三家純網銀連線（LINE Bank）、將來、樂天上半年持續虧損。其中，連線力拚明年損益兩平，惟金融圈指出，以當前存放比等各項數字來看，明年損益兩平不易，重點是經濟規模還要擴大。

連線、將來、樂天上半年稅前分別虧損5.98億、4.72億及3.65億元，目前連線平均每月仍虧1億、將來7,500萬、樂天約6,000萬元。累積今年上半年，三家純網銀共稅前虧損14.35億元，若加計稅費影響，稅後虧損應會稍微縮減。

雖虧損，但各家今年在業務上也大有斬獲，除存放款成長，連線取得外匯執照已上線。將來的財富管理業務，外匯系統已測試通過待央行發給執照後即可上線，另也完成多筆聯貸參貸，房貸餘額達百億元。至於樂天，首季開張一筆9億元聯貸案參貸，是同業中首家，外匯執照也規畫申設中。

連線開業滿三年，有190萬用戶，有望最快轉虧為盈，該公司總經理黃以孟日前受訪時說，原本開業五年獲利目標不變，到2026年4月前「一定可以看到我們轉虧為盈」，且努力在五年內，「最好是明年」。他說，雖然財報顯示現在每月平均虧損約1億，但有些月在1億元之內。

惠譽信評台灣分公司副總經理陳怡如指出，日本純網銀樂天銀行花了七年達到損益兩平，若連線在明年能順利達成，屬合理範圍內。

連線存放比已達68%，接近傳統銀行的70%，外界多以此作為獲利指標。不過，金融業者強調，既然存放比已拉高但仍虧損，代表轉盈關鍵是放款規模，以平均每月虧1億元，一年要打平12億元至少放款得再增加800億元、利差1.5%，就有機會兩平。