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國際黃金價格每盎司突破2500美元 銀樓飾金牌價每錢10050元再創新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國際黃金價格於16日每盎司突破2500美元，再創歷史新高。路透社
國際黃金價格於16日每盎司突破2500美元，再創歷史新高。路透社

國際黃金價格於周五（16日）每盎司突破2,500美元，再創歷史新高，今日銀樓飾金牌價也來到每錢10,050元，一舉突破7月17日的10,030元，再寫新高。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信早在年初看多黃金每英兩2,500美元，如今已達到，他表示，後市看美國聯準會9月降息幅度，若降兩碼，金價將繼續向上，有望來到每英兩2,530美元附近。

石文信指出，因為適逢假日今天台幣匯市無開盤，下周一開盤之後台幣若無太大漲跌，飾金牌價應會在多20到30元。

國際金價前高為上月創下的2,483美元。臺銀黃金存摺牌價於7月17日上午10時20分最高點來到1公克新台幣2,613元，近一年上漲逾三成。

新台幣 聯準會 金價 黃金

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