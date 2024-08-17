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呂政璋傳接農業金庫董座 張永成反對：政治不能凌駕專業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

財政部轄下八大公股行庫近期塵埃落定後，農業部主管的全國農業金庫董座也即將異動，改由雲林縣農業處前處長呂政璋出任，對此，農業金庫常務董事張永成直呼「太離譜了」，他表示，政治不能凌駕專業，竟然由在金融界或銀行上班一天的經歷都沒有的人出任，完全不顧公司治理和股東權益，「我們絕對反對」。

八大公股行庫日前大搬風，新任董總甫於本周三全數交接就任，其中包括全國農業金庫總經理李國忠轉任台企銀總經理，但由於農業金庫的頂頭上司是農業部農金署而非財政部，因此，總經理遺缺目前暫未補上，會先由一名副總暫代。且農業金庫董事長吳明敏已年逾古稀，也在任近七年，新政府將改派呂政璋出任董座。據了解，吳明敏目前人在國外，下周會返台。

張永成表示，如果是有公股銀行資歷的副總來擔任他絕對沒有意見，但現在是毫無任何金融背景的人來當董事長，這是專業性問題。尤其，呂政璋的父親與胞弟曾向農業金庫借貸5,000萬元未還，成為呆帳，他反問「你今天欠我們的錢，三等親怎麼進來當董監事？」顯然涉及利害關係，公權力卻要這樣指派，非常荒謬，全世界沒有此般公司治理的模式。他說，農業金庫成立近二十年，過去的經營層皆有相關專業背景。吳明敏就是農業經濟專業，且擔任過臺銀董事。

張永成強調，其實農業部只有農業金庫約40%股權，卻占了近三分之二董事，是不公平的規定，且有權無責，完全不顧股東權益；農漁會持有60%股權僅有五席董事。尤其，農漁會是農民組成的社團，若投資出問題，農民的社團也會出問題。

相關人士指出，財政部從農業金庫挖走人，但政府應該全盤考量農業金庫的經營，否則八大公股行庫一次到位，獨缺農業金庫。另外，呂政璋上任之後馬上將面臨三大課題，首先是適格性；農業金庫雖不是依銀行法設立，但實際上是銀行，而銀行負責人須經金管會審查適格性，顯見銀行是需要高度專業的單位。

再者，農業金庫今年因龐大部位的債券評價損失，截至7月稅前虧損27億元，新任經營層馬上面臨帶領公司損益兩平的難題。最後是呂政璋才47歲，底下的主管年紀都比他大，該如何領導及服眾也是一大課題。

公股行庫 財政部 農業

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