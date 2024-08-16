京城銀債券策略 大翻轉

京城銀行（2809）昨（16）日舉行上半年法說會，債券投資布局策略大翻轉，不僅積極加碼台債，外幣債券也未因預期美國聯準會（Fed）就快降息而進場卡位，反而逆勢減碼。京城銀預期，年底前美國即使降息但幅度有限，外幣債水位將維持穩定不增加，甚至研判聯準會9月降息後，因台灣景氣溫和趨熱，台灣央行若再升息也不意外。

京城銀行法說會揭露上半年累計稅後純益為32.4億元，比去年同期成長比率達38%，每股稅後純益（EPS）為2.91元，EPS成長比率37%。不過，日前京城銀公布自結7月獲利，因7月下旬台股自高點急跌，因此台股部位實現與評價損失衝擊嚴重，導致7月獲利驟減，單月賺不到1億元，較6月與去年同月均大減逾九成，導致前七月稅後純益32.71億元，累計獲利從比去年成長反轉為微幅衰退1.3%，EPS為2.94元。