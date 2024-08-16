京城銀總座：併購大門仍開啟

京城銀行（2809）昨（16）日法說會，總經理姜宏亮指出，京城銀對併購機會仍將抱持開放態度，不論是主動洽談或是有興趣者上門，併購大門都會開啟。目前京城銀仍將維持同樣基調，就是盡量做好自己、做出成績，給予股東好的回報。

京城銀昨天舉行上半年法說會，董事長戴誠志未到場。外界好奇京城銀今年來與金控洽談合併未成，現在的態度如何？姜宏亮表示，談判併購大門還是開啟的，不論是主動出擊還是有意者登門洽談，都持開放態度。

京城銀今年起大幅調高股利配發率，姜宏亮表示，持續追求獲利成長，對股東股利配發原則也將延續。