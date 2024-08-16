壽險保單前七月買氣回溫

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險公會昨（16）日公布，今年前七月壽險保費收入（加計負債）合計為1兆3,611億元，年增4.1%；其中新契約保費4,448億元，年增5%，續年度保費9,163億元，年增3.7%，寫下「三增」。不過，今年前七月新契約保費明顯「兩樣情」，傳統型保單年增18.4%，投資型保單則是衰退12.3%，合計年增5%。

壽險公會分析，在傳統型保險商品部分，傳統型壽險的新契約保費收入為2,421.9億元，較去年同期增加19.4%，主要與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品銷售有關。

另外，傳統型年金險新契約保費26.52億元，較去年同期驟減46.3%，主要是壽險公司配合逐步接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），變更傳統型年金商品銷售策略，例如：躉繳轉期繳。

整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年截至7月為止，傳統型壽險新契約保費收入增加的影響，大於傳統型年金險新契約保費增加的影響，因此，整體傳統型保險商品新契約保費2,821億元，較去年同期增加18.4%。

壽險公會指出，投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費604億元，較去年同期減少2.1%；投資型年金險新契約保費為1,022億元，較去年同期減少17.4%，主要是有壽險公司停售投資型年金商品。

整體而言，投資型保單新制2023年7月1日起上路，受到新制效應影響，去年截至7月，投資型保險商品新契約保費收入基期較高，整體投資型保險商品新契約保費為1,626億元，較去年同期減少12.3%。

保費 壽險公司

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