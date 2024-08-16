全球人壽前董座彭騰德 回任副董事長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

全球人壽昨（16）日舉行董事會改選董事，會中決議董事長林文惠續任，另增設副董事長一職，由前董座彭騰德、林文惠丈夫為新任副董。

全球人壽表示，因應職務代理考量，本屆董事於本次董事會選任彭騰德為副董事長。

現年56歲的彭騰德是美孚董事長彭誠浩之子，曾任全球人壽副董事長，2015年8月起任全球人壽董事長近八年時間，至去年6月，為「事業布局規劃」加上考量產金分離原則，請辭董事長職務，但仍繼續保留董事一職。同月底，董事會推選林文惠擔任新董事長，她也是台玻董事長林伯豐的長女，接掌全球人壽後，成為民營壽險公司唯一女性董座。

因任期屆滿，全球人壽唯一股東中瑋德惠公司，重新指派法人股東代表擔任第九屆董事及獨董，五位董事包括林文惠、彭騰德、蔡金拋、陳慧遊續任，新任董事則為現任總經理馬君碩。獨立董事增至五席。

壽險公司 股東 董事長

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