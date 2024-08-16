星展銀行總經理黃思翰 理工學霸也是星國國手

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
星展銀行（台灣）總經理黃思翰帶領高階經理人，12日完成北高五天腳踏車之行歡慶整併周年，承諾持續深耕台灣。楊筱筠／攝影
星展銀行（台灣）總經理黃思翰帶領高階經理人，12日完成北高五天腳踏車之行歡慶整併周年，承諾持續深耕台灣。楊筱筠／攝影

台灣最大外商銀行－星展銀行總經理黃思翰年輕有為，40歲出頭就接下星展台灣總經理一職，同時也是業界少數具有資工及國手背景的總經理；他在20歲時，曾擔任新加坡雙人輕艇項目的代表國手，還在東南亞運動會上奪得銀牌。

黃思翰喜愛運動，除了擅長輕艇，在取得星展獎學金前往美國就讀康乃爾大學資工系、兼修商學院課程時，也愛上滑雪，來到台灣後，熱中腳踏車與爬山，上周為慶祝合併花旗銀滿周年，才剛與高階主管完成腳踏車半環台行程。

黃思翰不但在運動展現國手長才，也是名學霸。畢業於康乃爾大學、哥倫比亞大學碩士，回新加坡後進入星展集團擔任儲備幹部，後進入交易室，2023年升任星展總經理，成為當時台灣銀行業最年輕的總經理。

來台兩年多，黃思翰愛上台灣民眾的熱情，他說，在這次的腳踏車半環島之行中，到達中南部，都有星展同仁與當地民眾熱情推薦當地盛產水果，他才知道，原來柚子有三種，包括：文旦、白柚跟紅柚。理工系背景的他，在面對星展在台發展數位時，也展現其長才，認為銀行要發展數位不是成立一個新部門，而是同仁員工都要具備數位能力。

國手 新加坡 運動

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