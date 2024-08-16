星展併花旗銀綜效後年顯現 不排除再併購「互補性」同業

台灣最大外商銀行－星展銀行台灣總經理黃思翰昨（16）日接受本報獨家專訪，親自參與併購花旗銀行在台消金業務這場戰役的他表示，併購綜效在2026年可望完全顯現，獲利將顯著提升，屆時將「視緣分」評估下一次併購。

對於金管會擬發展虛擬貨幣保管銀行，星展集團在新加坡就是虛擬貨幣的託管行，星展銀將遵循法規、相信有足夠能力跟上這波全新商機。

星展銀總經理黃思翰專訪重點

黃思翰表示，星展銀溢價併購花旗銀，相關支出在會計上會分幾年陸續進行攤提，預計大約三年能消化多數成本支出，屆時獲利才會顯著提升，展現在財務上的合併綜效。

今年上半年，星展銀（台灣）排除整併相關一次性的費用項目後，稅前盈餘為37.8億元，較去年同期成長2.7倍，創歷史新高，投資、保險和存款的資產管理規模突破新台幣1.1兆元，不僅是台灣最大外銀，也是台灣第六大發卡行，目前擁有超過300萬名卡友。

黃思翰表示，星展銀併購花旗在台消金業務，綜效可望在2026年顯見，屆時將視緣分考慮下一次併購，選擇併購標的的重點為具「互補性」。

星展銀除持續揮動併購大旗、拓展在台營運版圖外，也持續深耕「活化客戶」，例如消金業務上，讓信用卡客戶與銀行增加更多金融交易服務等方式，目標是將股東權益報酬率（ROE）由現行的約6.1％，提升至雙位數。

2024年初，星展集團更承諾挹注約8,000萬星元（約新台幣19.2億元）提升技術與數位韌性，包含台灣。

黃思翰指出，合併花旗銀後，星展銀的發卡量、交易量持續創高，目前已擁有超過300萬名的信用卡卡友，因此已全面加大系統承載量能，未來也會隨時動態調整強化App的穩健度，例如盡量縮減客戶使用App介面的轉換速度，App使用上與帳款有關服務，盡力讓流程更加流暢。

黃思翰強調，新加坡詐騙猖獗，台灣也有信用卡盜刷問題，為防範星展的卡友遭盜刷，星展銀明年將推出App裡的新刷卡認證模式，免除透過第三方跳出OTP，卡友刷卡後，點選星展卡友專用的App，就能確認交易金額以及OTP，杜絕遭盜刷的風險，就算身處國外，也能順利的完成網路刷卡，該機制最快會在明年上路。

黃思翰解釋，台灣信用卡盜刷問題嚴重，主要是許多信用卡刷卡後產生的「網路刷卡簡訊OTP服務密碼」，會連結到第三方網站，讓詐騙集團有了可趁之機、提供釣魚網站讓卡友上鉤，星展銀開發的卡友專用App跳出的OTP，將能免除此一風險，由卡友親自認證是否有這筆交易，目前正在開發中。

對於金管會主委彭金隆提出的金融發展新計畫裡，包含研擬開放金融業辦理虛擬資產保管業務。

黃思翰説，星展集團在新加坡就是虛擬貨幣的託管銀行，在台灣同樣有能力運作，但會持續關注台灣法規怎麼辦理，再研究如何掌握此一新商機。