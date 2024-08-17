彭金隆許金融發展五願 亞洲資產管理中心方案納入重要計畫

金管會主委彭金隆昨（16）日率各局處首長舉行中元普渡，對台灣金融發展許下五大心願，包括市場穩定、金融發展、創新突破、繁榮經濟、普惠全民，期待能以金融為後盾，繁榮台灣經濟。

彭金隆5月20日接任金管會主委後，提出希望將台灣打造為亞洲資產管理中心，他昨天預告，行政院經發會將亞洲資產管理中心方案納入重要計畫，9月3日將召開顧問會議，金管會將蒐集顧問意見後再對外報告，預計9月3日後不久會以論壇形式對外發布規劃的相關細節。

彭金隆談話重點

彭金隆昨天受訪時提到，面對台灣金融市場，心中有五大願望希望達陣。

首先，希望無論是金融或資本市場，都能持續穩定；二，希望陸續推動諸多發展市場措施，能一一實現，以利促進市場發展；三，面對未來市場變化，金管會需要有創新突破做法；四，繁榮經濟，希望透過金融作後盾，推進金融發展後，繁榮台灣經濟；五，市場發展後，可做到普惠全民。

金管會副主委陳彥良昨天表示，目前台股基本面、籌碼面與全球連動方面，可以用「穩健」說明，台股信用擔保維持率已回到約169.7％左右水準；對於救市方案，他認為「監理機關手盡量不要伸下去，但非理性時，會請交易所及櫃買適當評估」。

為維持台股穩定，證期局局長張振山昨透露，前一次舉行的股期市會議中，已為「美國總統大選」的重大變數成立專案小組、即時掌握動態。

他指出，國際政經情勢變動與風險，是金管會持續關注重點，「美國總統大選是關注項目之一」，基於不管哪一位總統候選人當選，金管會都會擔憂選舉結果造成動盪，金管會將持續掌握即時資訊、關注選舉狀況、做好準備。

彭金隆昨天早上並前往櫃買中心視察，對於視察心得，他回應，僅為例行性行程，走訪視察周邊單位，了解周邊單位是否有需要金管會協助、需要改善之處。