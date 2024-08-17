銀行局盯不動產「貸後管理」

市場傳出銀行房貸滿水位、申貸變困難，金管會調查後，決定嚴格控管銀行法72-2條「後門條款」的貸後管理，內部討論後，規劃在8月底前發函銀行業者，要求加強貸後管理，包括項目設備必須符合申貸用途，否則將被金管會盯上。

新青安房貸爆量，市場傳出銀行「限貸令」，金管會銀行局局長莊琇媛昨（16）日指出，銀行法72-2條規定的三成上限，目前在26％到27％間，換言之未出現所謂爆滿情況。

莊琇媛表示，對於所謂立委談的「後門條款」，銀行局確實已通盤檢討，但目前的排除項目都有非常明確定義。

例如學校、醫院等，且廠房可以視為重要生產要素，不屬於銀行法72-2條裡需設限範圍，才會排除。

但金管會通盤檢討後，認為銀行必須注意排除項目的貸後管理，以及資金流向是否符合當初目的，也就是當初申貸目的若為興建醫院或廠房設備，後來卻變成出租，就不符合資金用途，最快8月底前將發函給銀行業者要求加強貸後管理。

根據現行銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，但排除以上項目，被立委認為金管會放水「開後門」。

對此．金管會銀行局在通盤檢討後，決議維持排除部分項目，包括公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長期照顧服務機構、社會住宅、廠房、都更、危老等，總計十項。