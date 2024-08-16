合庫發行中台世界博物館御璽悠遊認同卡

合庫銀行與中台世界博物館攜手合作於8月18日正式發行「中台世界博物館御璽悠遊認同卡」，當日於中台世界博物館舉辦音樂饗宴，與民眾一同聆賞藝術之美，期望更多人參與辦卡，提升對博物館的歸屬感和認同感，促進社會各界對文化保育的支持。

合庫銀行積極落實綠色金融，堅持創新與永續，以具體行動與國際ESG理念接軌。此方向也與中台世界博物館積極投入文物修復與研究，啟發人們關心永續發展，以及以可持續的方式傳承華夏文化的宗旨不謀而合。該認同卡每筆一般消費合庫皆提撥0.25%~0.3%回饋予「財團法人中台文化藝術基金會」，作為公益性文化藝術活動之推廣使用。

認同卡提供國內0.5%、國外1.5%現金回饋，回饋無上限；申辦之全新戶卡友，刷卡金額滿2,999元即可獲得300元刷卡金，並集合「食·住·育·樂」四大功能，刷卡消費即可享有中台世界博物館全票7折、個人語音導覽機半價、禮品店指定商品9折，同步享有平雲山都住宿及餐飲9折優惠和果寶歡酵嘉寶果農場門市消費贈來店禮等專屬優惠；更享有生日當月中台世界博物館2人免門票入館及禮品店門市消費憑卡享指定商品85折優惠。

為歡慶「中台世界博物館御璽悠遊認同卡」上市，合庫銀行特別加碼，於核卡後累積一般消費達88,000元以上，即贈送價值1,500元之「LED摺疊心經屏風書燈（木質款）」乙個，限量400個，送完為止。此產品為博物館藏碑拓中王羲之心經書跡，印製成百摺燈罩並以磁鐵收合LED溫暖光源，讓柔和明亮的書光，散發出暖暖的溫度，靜心沉澱。