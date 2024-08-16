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全球人壽前董座彭騰德 回鍋出任「副董事長」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全球人壽（5873）董事會因任期屆滿於16日改選，董事長林文惠續任，另增設副董事長由前董座彭騰德、也是林文惠的丈夫為新任副董。全球人壽表示，因應職務代理考量，故本屆董事於本次董事會選任彭騰德為副董事長。

現年56歲的彭騰德是美孚董事長彭誠浩之子，曾任全球人壽副董事長，2015年8月起任全球人壽董事長近八年時間，至去年6月，彭騰德為「事業布局規劃」考量，請辭董事長職務，但仍繼續保留董事一職。同月底，董事會推選林文惠擔任新董事長，她也是台玻（1802）董事長林伯豐的長女，接下全球人壽董事長後，成為民營壽險公司唯一女性董事長。

全球人壽自2014年起已轉虧為盈。2023年稅後純益為8億元。今年截至第1季稅後純益23億元。

壽險公司 布局 董事長

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