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房價漲不停…仍不關不動產放款後門條款 金管會出這招

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
房價持續走高，但金管會討論後，決定不更動所謂銀行不動產放款72之2條中「後門條款」。聯合報系資料照
房價持續走高，但金管會討論後，決定不更動所謂銀行不動產放款72之2條中「後門條款」。聯合報系資料照

房價持續走高，但金管會討論後，決定不更動所謂銀行不動產放款72之2條中「後門條款」，也就是不做項目調整，但會明確要求銀行適用後門條款者，不得出租或是出售，強化貸後管理，金管會銀行局局長莊琇媛16日指出，將盡量在8月底前，發函給銀行業者再次提醒。

針對新青安房貸爆量，房市走向賣方市場，銀行甚至限縮放款條件，莊琇媛則回應將再向銀行了解狀況，但目前數據顯示，銀行在72之2條上數據還落在26％到27％。

莊琇媛則今日出席金管會普度，結束後接受採訪，對於所謂立委談的「後門條款」，她指出，銀行局的確已經通盤檢討，確定會維持目前狀況，但事後將會再向銀行確認，這類貸款項目是否有用在資金用途上。

根據現行銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，但排除部分項目，包括公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長期照顧服務機構、社會住宅、廠房、都更、危老等等，總計十項。

立委認為，金管會在放水開後門，廠房項目免計入上限，是否大開後門，金管會事後檢討，莊琇媛指出，檢討後認為可以維持現狀，但要做嚴格的貸後管理，也就是當初項目如果是蓋醫院或是蓋廠房設備用途，如果變成轉出租，就會不符合資金用途，將會再發函向銀行業者提醒，盡量在8月底前發出。

她解釋，例如廠房可以視為重要的生產要素，因此比較不屬於銀行法第72之2當中要考慮的範圍，因此才排除，對於委員擔憂是否有人濫用，莊琇媛認為，目前的排除項目都有非常明確的定義，例如學校、醫院等等，在一開始就已經告知銀行，必須要注意貸後管理行為，以及資金流向是否符合當初目的，會確認資金流向是否符合當初申貸用途。

對於市場傳出「限貸令」的部分，莊琇媛指出目前正在跟銀行了解，到底是甚麼原因造成，了解後才有甚麼相對應的政策。媒體詢問，是否有銀行法72之2滿水位的狀況？莊琇媛回應，銀行在72之2條上數據還落在26％到27％。

由於中央銀行總裁楊金龍曾經向金管會提及，銀行法72-2條規定30％限額中，有「但書」，可排除掉許多不動產放款，希望金管會可做更明確界定或檢討。這次金管會決定不調整，央行是否買單？莊琇媛認為，金管會隨時與央行保持聯絡，央行隨時對房市以及房貸有監控以及觀察，假設央行有甚麼意見，也會再反映給金管會。

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