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壽險公會：壽險業前七月總保費收入1.36兆元、續增「三增」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險業業績持續回溫。壽險公會16日公布，今年前七月壽險業保費收入（加計負債）合計為1兆3,611億元，較去年同期增加4.1%；其中，新契約保費合計4,448億元，較去年同期增加5%，續年度保費收入計9,163億元，較去年同期增加3.7%，續增「三增」。

壽險公會分析，在傳統型保險商品部分，傳統型壽險新契約保費收入2,421.9億元，較去年同期增加19.4%，可能與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品之銷售有關。

另外，傳統型年金險新契約保費收入26.52億元，較去年同期減少46.3%，可能與部分會員公司配合逐步接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），變更傳統型年金商品銷售策略（如：躉繳轉期繳）有關。

整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年截至7月，傳統型壽險新契約保費收入增加的影響，大於傳統型年金險新契約保費增加的影響，因此，整體傳統型保險商品新契約保費收入2,821億元，較去年同期增加18.4%。

壽險公會指出，投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費604億元，較去年同期減少2.1%；投資型年金險新契約保費（含負債）1,022億元，較去年同期減少17.4%，可能與部分會員公司停售部分投資型年金商品有關。

整體而言，投資型保單新制於2023年7月1日起上路，受到新制效應影響，去年截至7月，投資型保險商品新契約保費收入基期較高有關，因此，整體投資型保險商品新契約保費（含負債）1,626億元，較去年同期減少12.3%。

壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

保費 壽險業

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