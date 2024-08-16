金管會普渡 主委彭金隆期許金融五發展
金管會16日舉行普渡祭拜，由金管會主委彭金隆親自帶領。彭金隆表示，拜拜時思考希望金管會同仁今年順遂、平安、健康，並期許金管會今年朝五大面向順利發展。
第一希望金融市場穩定，資本市場持續穩定；第二，持續推動經營發展政策，促進市場發展；第三，面對未來市場變化，希望有創新做法，未來可以突破；第四，繁榮經濟，透過金融作為後盾；第五，發展普惠金融，普惠全民。
據了解，彭金隆今日早上前往櫃買中心視察，對於視察的心得，他回應，今天是例行性行程，將周邊單位走訪檢視，如果有需要協助的地方，將會幫忙。
對於金管會拋出打造的亞洲資產管理中心方案計畫，彭金隆指出，目前已經列入行政院經濟發展委員會（經發會）時程，等待開完顧問會議後，彙整顧問意見，預計9月對外說明整套亞洲資產管理中心計畫，時間落在9月3日會議之後幾天，就可以更完整對外報告。
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