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壽險借用避險版本最後討論 外匯準備金新制8月21日開會

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

壽險業者引頸期待的「外匯準備金新制」，8月底將可望拍板。保險局局長王麗惠16日出席金管會普渡後接受媒體採訪指出，「外匯準備金新制」將在21日再次與壽險公會與各大壽險業者開會，再蒐集一次業者意見，準備兩周重新統整最後定案，預計8月底正式對外公布新方案。

因應美國9月降息機會高，壽險業匯率風險拉警報，壽險業自願申請借用外匯準備金，有匯兌利益100％提存。

王麗惠指出，目前市場傳出的方案，主要是壽險公會提出的意見，保險局立場是希望支持壽險業者，利用外匯準備金沖抵，降低避險成本，將錢留在帳上充實資本。

目前傳出，壽險公會提出的版本，是希望可以借用四項準備金，包括不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金。其中，以不動產增值利益準備金金額較大，整體壽險業有接近200億元。

在提存與沖抵上，固定提存比率從現行一年0.6％，將提高到1.2％；額外提存與沖抵比率擬從現行的50％拉高到100％，若有匯損可用外匯準備金完全沖抵，直到準備金為零。

是否都是大型壽險公司需要？王麗惠指出，無論大小型壽險公司，保險局只是希望提供一個方案，讓業者可以選一層選擇。

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