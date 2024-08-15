反送中的恐慌效應退潮？國銀香港分行存放款增量上半年均居榜首

反送中效應退潮了嗎？根據金管會所公布的最新國銀海外分行獲利及存放款統計，國銀海外獲利不僅傳捷報，上半年獲利456.2億創史上同期新高，最引人矚目的在於香港的變化，不但存放款續居榜首，且增量亦居海外分行之冠，存、放款分別增加2483億、453億元。

與台灣經貿交流越益密切的日本，上半年獲利為24.2億元，年增10.2億元，金管會分析，主因放款動能提升且資產品質改善，利息淨收益增加、呆帳費用減少，業界人士則指出，儘管日本利率上半年仍「躺平」，但日圓貶值有助於出口產業，因此也使銀行放款動能提升，息收也能積少成多。

二年前的反送中效應，一度造成高資產戶資金從香港出走到新加坡、企業集團總部外移，不過從上述的最新數據觀察，似乎香港的資金開始回流。不過若從獲利來看，儘管香港獲利仍居全體海外分行之冠，為186 .8億，亦居歷年同期第三，但年減41.2億，金管會官員對此分析，主因房地產市場不佳和增提呆帳準備費用，顯見即使資金回流，但獲利仍受景氣衝擊的考驗。

金管會最新統計顯示，上半年獲利前5大地區依序為香港、新加坡、美國、中國大陸及越南，其中香港、新加坡及美國亦為今年獲利減少金額的前3名，尤其香港和美國的獲利減少，都和不動產市場有關，越南獲利的增加，則受惠於轉單效應帶動的投資。

新加坡獲利51.8億元，為歷年同期次高，較去年同期減少7.2億元，主因去年同期收回個案呆帳，基期較高，加上利息及手續費淨收益增加。

海外據點獲利居第3大的美國，獲利48.6億元，為歷年同期次高，年減6億元，主要和商用不動產授信案呆帳費用增加有關。

第4大獲利地區為中國大陸，獲利47.6億元，亦和美國一樣為歷年同期次高，年增27.7億元，為今年獲利增加最多的地區，主要是兌換及有價證券處分淨利增加，加上呆帳費用亦有減少；第5大是越南，獲利30.2億元，創歷年同期最高，年增5.4億元，主因投資及其他淨收益增加。

此外，金管會統計也顯示，受高度矚目的新南向地區，上半年獲利126.7億元，創歷年同期最高，年增4.8億元，主因呆帳費用減少；獲利增加前三名分別為越南增加5.4億元、柬埔寨增加4.2億元、馬來西亞因為呆帳收回而增加3.6億元；獲利減少較多之地區為新加坡減少7.2億元、泰國減少3.3億元，和投資及其他淨收益減少有關。

其他地區，包括英國獲利為7.2億元，創歷年同期最高，年增23.5億元，增加金額僅次於中國大陸，主因去年同期增提聯貸案呆帳費用，今年轉虧為盈；加拿大獲利為5.1億元，創歷年同期最高，年增7.7億元，主因去年轉銷呆帳，基期較低。