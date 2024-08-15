彰銀 強化金融暖實力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰銀領先同業設置全台首台容膝式ATM，前排右為金管會主委彭金隆、左為財政部長莊翠雲。 彰化銀行／提供
彰銀領先同業設置全台首台容膝式ATM，前排右為金管會主委彭金隆、左為財政部長莊翠雲。 彰化銀行／提供

金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲及衛福部社會暨家庭署組長尤詒君等跨部會首長，於14日前往彰銀南港分行視察。彰銀（2801）為不同障別客戶提供友善環境與創新服務，設置全台首家「具容膝空間之無障礙ATM」及全台首張視障信用卡，獲得高度評價，該行大力提升金融暖實力，期許成為金融友善服務典範。

彰化銀行秉持公平待客理念，致力於提供多元、無礙的金融服務，於2023年領先同業成為全台首家設置「具容膝空間之無障礙ATM」的金融機構。該款ATM不僅符合內政部自動化服務操作標準及美國ADA無障礙設計標準，還考量輪椅使用者需求，提供容膝空間，並為強化個人隱私，操作螢幕設計為具防窺功能及提供鍵盤輸入時的防窺遮罩，讓輪椅使用者能安心舒適的使用ATM服務。

彰銀表示，目前已在南港分行、北門分行及古亭分行設置具容膝空間之無障礙ATM，未來將持續增加設置地點，服務更多客戶。另自8月起，現有的視障語音ATM也新增語音存款功能，讓視障人士在銀行非營業時間也可輕鬆完成存款交易。

彰化銀行不僅在硬體設施上，也在服務內容上展現對弱勢群體的關懷。今年推出全台首張、亦為全球首張與醫療單位攜手發行的萬事達卡Touch Card視障專屬信用卡就是其中一項創新措施。卡片設計視障友善，透過物理凹槽使視障者易於辨識卡片，並具備特殊晶片設計，將有效防堵晶片盜撬遭到冒用的可能性，專門提供視障者申辦。透過手機報讀功能，讓視障朋友隨時掌握交易狀態，進一步提升使用安全感。

除此之外，彰化銀行連續兩年邀請不同障別的老師對行員進行教育訓練，今年更與盤古銀髮公司合作以VR虛擬實境技術，以第一人稱視角體驗失智症者所見到的視界等方式，使行員同理客戶感受，讓第一線人員能理解並滿足客戶需求，營造更為溫暖的服務氛圍。

ATM 視障

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