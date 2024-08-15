兆豐 機器人理財奏效

據統計國內機器人理財資產規模可望衝破百億，兆豐銀行看好機器人理財發展趨勢，率先公股銀於2020年推出機器人理財-基金投資平台，截至今年7月底，兆豐銀機器人理財資產管理規模年增雙位數，協助逾1.3萬位客戶建立其投資組合。

兆豐銀行指出，根據過往基金及債券商品銷售經驗，客戶對配息型商品申購意願較高，這與國人習慣存股領息的投資觀念有關。兆豐銀行於2022年推出機器人理財「幫我管錢」模組，兼顧投資與現金流管理，客戶可自行設定每月想要提領的金額，系統於每月定期通知客戶提領，客製專屬的現金流規劃。「幫我管錢」模組更於2024年獲得經濟部智慧財產局新型專利的肯定。

依投信投顧公會統計資料顯示，台灣指數股票型基金（Exchange Traded Fund，ETF）近年成為投資新寵，規模已達5兆元，為提供投資人更多元的投資選擇，兆豐銀行預計於今年8月底攜手國際知名投研機構「Morningstar」(晨星)，全新推出機器人理財ETF投資平台。

兆豐銀表示，Morningstar,Inc.(晨星)為全球領先的獨立第三方投資研究機構，為個人投資者、投資顧問、資產管理公司及機構投資者等提供服務，業務遍及全球，憑藉國際市場上超過20年以上資產配置經驗，透過長期與國內機智投顧專業團隊合作，推出多種適配客戶的ETF投資組合。

兆豐銀行機器人理財—「ETF」投資平台，結合晨星專業資產配置的優勢，針對不同屬性客戶，提供全球具投資價值之企業組合，定期定額只要100美元就能享有國際級的專業服務，兆豐銀行秉持公平待客友善金融原則，致力提升服務品質，落實普惠金融的推廣以創造新的里程碑。