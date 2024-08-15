兆豐 機器人理財奏效

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐銀行攜手全球知名投資研究機構晨星（Morningstar），預計於今年8月底推出全新機器人理財ETF投資平台。 兆豐銀行／提供
兆豐銀行攜手全球知名投資研究機構晨星（Morningstar），預計於今年8月底推出全新機器人理財ETF投資平台。 兆豐銀行／提供

據統計國內機器人理財資產規模可望衝破百億，兆豐銀行看好機器人理財發展趨勢，率先公股銀於2020年推出機器人理財-基金投資平台，截至今年7月底，兆豐銀機器人理財資產管理規模年增雙位數，協助逾1.3萬位客戶建立其投資組合。

兆豐銀行指出，根據過往基金及債券商品銷售經驗，客戶對配息型商品申購意願較高，這與國人習慣存股領息的投資觀念有關。兆豐銀行於2022年推出機器人理財「幫我管錢」模組，兼顧投資與現金流管理，客戶可自行設定每月想要提領的金額，系統於每月定期通知客戶提領，客製專屬的現金流規劃。「幫我管錢」模組更於2024年獲得經濟部智慧財產局新型專利的肯定。

依投信投顧公會統計資料顯示，台灣指數股票型基金（Exchange Traded Fund，ETF）近年成為投資新寵，規模已達5兆元，為提供投資人更多元的投資選擇，兆豐銀行預計於今年8月底攜手國際知名投研機構「Morningstar」(晨星)，全新推出機器人理財ETF投資平台。

兆豐銀表示，Morningstar,Inc.(晨星)為全球領先的獨立第三方投資研究機構，為個人投資者、投資顧問、資產管理公司及機構投資者等提供服務，業務遍及全球，憑藉國際市場上超過20年以上資產配置經驗，透過長期與國內機智投顧專業團隊合作，推出多種適配客戶的ETF投資組合。

兆豐銀行機器人理財—「ETF」投資平台，結合晨星專業資產配置的優勢，針對不同屬性客戶，提供全球具投資價值之企業組合，定期定額只要100美元就能享有國際級的專業服務，兆豐銀行秉持公平待客友善金融原則，致力提升服務品質，落實普惠金融的推廣以創造新的里程碑。

兆豐銀行 機器人

延伸閱讀

兆豐產推住火保單無紙化 電子化節能減碳方便查閱

最牛一輪／華碩犀利 兆豐41叫好

鴻海、訊芯 權證四檔有戲

美股暴漲暴跌…空頭將來臨了？ 不敗教主：用00937B做好資產配置

相關新聞

7月刷卡3,953億、兩位數成長 整體累計前七月規模衝上2.7兆

7月信用卡戰績昨（15）日出爐，統計全台共32家發卡行，7月刷卡總金額約3,953億元，雖然少了6月的繳稅入帳利多，仍較...

國泰金籌銀彈發債400億 業界首例設氣候長

國泰金控昨（15）日董事會決議通過主順位公司債發行案，發行總額400億元，為國泰金控單次發債金額最高額度；國泰金昨天也決...

風雲人物／央行外匯局長蔡烱民 化身金融情勢教科書

手握超過5,700億美元的外匯存底，中央銀行外匯局向來被視為業務相對敏感的單位，不論是操盤策略、外匯存底貨幣配置與最新調...

期貨鑽石獎 21家績優

期交所今年持續辦理「第10屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（15）日出爐，以鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提...

彭金隆談金融大計：2年內有感

金管會主委彭金隆昨揭露未來推動亞洲資產管理中心計畫，將朝人、錢、商品、機構參與者和足夠誘因，五大面向建構未來施政藍圖，九...

臉書、谷歌詐騙 今年已破5萬件

詐團猖獗，金管會最新統計，谷歌臉書兩大社群平台，六月單月通報數才低於五千件，為四四○四件，但七月又再跳至五千件以上，為五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。