《亞洲銀行家》評選績優／國泰金囊括四大獎

知名國際媒體《亞洲銀行家》（The Asian Banker）昨（15）日舉辦「2024年亞洲銀行家頒獎典禮」 （The Asian Banker Taiwan Awards），國泰金控（2882）與國泰世華共囊括四項大獎，包含「台灣最佳大數據與分析基礎設施實踐獎」、「台灣最佳財富管理銀行」、「台灣最佳行動銀行服務」及「最佳客戶忠誠度/回饋方案」。

本次獲獎類別涵蓋金融科技、數位服務以及財富管理等多元領域，顯示集團全方位發展有成，更展現出國泰金控在金融科技領域的創新實力及領先市場的敏捷精神。

國泰金控本次以「Group Data Sharing 集團資料共享」為主題，拿下「台灣最佳大數據與分析基礎設施實踐獎」。「集團資料共享」憑藉集團數據共享生態與架構的建立，實現跨子公司間數據的無縫整合和高效應用。不僅強化國泰金控之風險控管，同時也賦予集團內跨子公司間協作的空間，提升營運效率，創造出一致性的集團客戶體驗。

透過大數據分析和基礎設施的優化，國泰金控能夠更加精準地洞察市場趨勢，提升業務決策的準確性，並為客戶提供更個性化、智能化的金融服務。

奪下三項大獎的國泰世華秉持「為可能 竭盡所能」理念，不斷優化CUBE App服務品質與效能，成功建立個人化經營模式，推出業界首創帳務行事曆功能；並領先業界建置人臉辨識，透過科技技術打造安全穩定的數位服務，提供客戶安全又便利的數位體驗。

據統計，國泰世華每月數位登入總次數超過4,000萬次，國泰世華客戶滿意度調查中，對數位服務的使用體驗與安全感都有近90%的滿意度。

同時，根據國泰世華與數位顧問公司合作的「職人調查」，針對銀行業行動銀行App視覺美感與操作體驗進行評分，CUBE App因簡潔的介面設計，在操作體驗上獲得85%填答的UI/UX設計師與專家「高度評價」；視覺設計上，也有逾60%認為CUBE App配色具質感、設計感。

國泰世華數位團隊致力打造兼具美學與實用的數位金融體驗，成為市場上最受歡迎的數位金融平台之一，奪得「台灣最佳行動銀行服務」及「最佳客戶忠誠度/回饋方案」兩獎項。