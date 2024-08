《亞洲銀行家》評選績優／中信銀勇奪九殊榮

中國信託銀行以數位科技持續提升個人金融、法人金融、資本市場服務品質,其卓越表現屢獲肯定,昨(15)日18度榮獲國際知名財經媒體《The Asian Banker》(亞洲銀行家)頒發「台灣最佳個人金融銀行」(Best Retail Bank in Taiwan)。

中信銀同時奪下「全球最佳商戶金融服務」(Best Merchant Service Initiative, Global)、「亞太最佳客戶貸款旅程技術創新」(Best KYC & Customer Onboarding Technology Implementation in Asia Pacific)等九項殊榮,優異的成績傲視台灣金融業。

《The Asian Banker》(亞洲銀行家)舉辦「Taiwan Awards 2024」,由中信銀個人金融執行長楊淑惠、支付金融事業處處長陳德風資深副總經理、法人金融產品處處長蕭志鵬資深副總經理、數位科技處處長王俊權資深副總經理、金融商品行銷處處長邱英明副總經理、數位平台經營處代理處長李雅婷副總經理出席領獎。

《The Asian Banker》(亞洲銀行家)針對台灣金融機構的財務表現、數位轉型與客戶體驗等十項指標,遴選出台灣最優秀的最佳個人金融銀行得主。

中信銀攜手台灣人壽保險公司試辦的「數位驗證同意行動投保服務」則協助客戶透過中國信託行動銀行App身分驗證後數位簽署,以無紙化方式完成投保,奪得「台灣最佳銀行即服務」(Best Banking as a Service Implementation in Taiwan)。此外,中信銀運用AI將數據分析納入詐欺偵測中,並評估客戶風險程度,虛實整合防護網串聯自動化通路與臨櫃防護,勇奪「台灣最佳客戶防偽冒服務」(Best Anti-Fraud Customer Initiative in Taiwan)。

身為台灣最大保管銀行以及唯一於香港市場提供保管銀行服務的本國銀行,中信銀於法人金融業務發展上亦寫下佳績,且連續十年拿下「台灣最佳保管銀行」(Best Custodian Bank in Taiwan)。

中信銀的資本市場則摘下台灣金融機構首座「台灣最佳衍生性金融商品銀行」(Best Financial Derivatives Provider in Taiwan)及「台灣最佳外匯交易」大獎,得獎主因為藉由專業團隊提供客戶精準市場分析、客製化離案風電專案及持續開發設計金融服務產品,配合高度風險管理備受各界肯定。中信銀將穩健朝向「台灣第一、亞洲領先」領導品牌邁進,透過創新、落實ESG及公平待客原則,期許成為最值得信賴的金融領導品牌。