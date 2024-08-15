7月刷卡3,953億、兩位數成長 整體累計前七月規模衝上2.7兆

7月信用卡戰績昨（15）日出爐，統計全台共32家發卡行，7月刷卡總金額約3,953億元，雖然少了6月的繳稅入帳利多，仍較去年同期增加二成，累計前七月刷卡金額達2兆7,396億元，料本月即有機會突破3兆元大關。

7月整體銀行刷卡金額3,953億元，雖然較6月5,640億元，月減30%，主要原因是少了繳稅入帳高峰，不過7月包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山、台新等五大銀行，單月刷卡金額共達2,791億元，累計2024年前七月五大銀行簽帳金額達到1.9兆元。

以7月來看，中信銀依然穩坐冠軍寶座，刷出688億元的成績單，年成長22.8%，前七月合計4,741億元，較去年同期成長8%，持續創下歷年新高紀錄。中信銀表示，主因為民眾出國旅遊及外出用餐購物需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超市、超商等消費金額持續成長。

刷卡金排名第二的國泰世華銀，7月一舉拿回亞軍，超車上月排第二的玉山銀，刷出653億元、年成長18.4%，國泰世華銀指出，前七月累計簽帳金額達4,400億元，主要受惠保費、旅遊及海外消費等簽帳金額成長，加上國泰世華CUBE卡各項權益方案回饋有效吸引民眾刷卡消費。

第三名的北富銀，7月簽帳金額523億元，年增48%，是五大銀行中7月年增幅最高的一家。北富銀7月發卡量約6.2萬張，整體流通卡與去年同期相比成長7%。

北富銀表示，發卡主要貢獻來自COSTCO聯名卡，累積發卡量約230萬卡；第二名是J卡，發卡量已突破210萬卡；第三名則是富邦momo卡，今年1月發卡量已正式突破百萬大關。

此外，玉山銀7月刷卡金額484億元，年增逾一成，新發卡數11.3萬張，年度簽帳金額3,717億元，較去年同期成長13%。玉山銀指出，主要發卡動能來自玉山熊本熊卡、U Bear卡、Pi拍錢包信用卡及家樂福聯名卡等。