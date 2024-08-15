10年債得標利率 四個月低點

市場資金充裕、銀行業積極尋覓資金去化管道，加上市場預期聯準會將於9月啟動降息，未來台債殖利率可能跟進美債殖利率下修、持有債券將有資本利得可賺，使債市買氣升溫；中央銀行昨（15）日標售10年期公債，得標利率1.579%，為四個月低點，並較6月發行的同年期公債大幅下跌0.096個百分點。

央行昨天標售10年期公債，金額為300億元，得標利率落於1.579%，位於市場預期1.57%~1.6%區間的下緣。

央行統計顯示，銀行業得標71.52%、為得標主力；以交易為目的的證券業拿下23.82%，票券業與保險業同步抱回2.33%；資深債券商主管分析，「銀行籌碼拿得較多，這次標債可中性看待。」