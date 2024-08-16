國銀上半年 海外獲利創高

金管會昨（15）日公布2024年上半年國銀海外分、子行稅前盈餘456.2億元，史上同期新高，其中「海外獲利金雞母」香港市場上半年賺186.8億元，貢獻整體海外獲利四成，美國以略微差距領先中國大陸重返海外獲利第三大市場，大陸地區獲利年增近1.4倍，在五大獲利市場中成長最大。

今年第1季國銀海外獲利已創下歷來同期新高，在第1季基礎上，儘管第2季單季國銀海外獲利較第1季下滑，但累計上半年續創同期新高，比去年同期成長約4.6%。

其中第1季貢獻獲利117.7億元的香港，第2季單季獲利降到近70億元，但上半年累計186.8億元，仍穩居金雞母地位。

新加坡上半年賺51.8億元仍居亞軍。美國雖因利率仍居高檔及呆帳增提因素獲利衰退，第1季貢獻獲利被大陸超車，但上半年累計數重返第三，呆帳提存高峰已過應是原因。

至於大陸，儘管國銀整體對大陸曝險部位與占淨值比持續下降，但大陸地區分支機構上半年獲利47.6億元，仍為歷來同期次高，且年增1.39倍，可說是上半年整體海外獲利續創高關鍵之一。

金管會官員解釋，國銀大陸地區分支機構上半年獲利高成長，主要原因有三，一是人民幣弱勢的兌換利益持續增加；其次是有價證券處分利益成長；三是呆帳提列費用減少。一來一往，使大陸市場獲利貢獻大增。