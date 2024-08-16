聽新聞
test
0:00 / 0:00

國銀上半年 海外獲利創高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金管會昨（15）日公布2024年上半年國銀海外分、子行稅前盈餘456.2億元，史上同期新高，其中「海外獲利金雞母」香港市場上半年賺186.8億元，貢獻整體海外獲利四成，美國以略微差距領先中國大陸重返海外獲利第三大市場，大陸地區獲利年增近1.4倍，在五大獲利市場中成長最大。

今年第1季國銀海外獲利已創下歷來同期新高，在第1季基礎上，儘管第2季單季國銀海外獲利較第1季下滑，但累計上半年續創同期新高，比去年同期成長約4.6%。

其中第1季貢獻獲利117.7億元的香港，第2季單季獲利降到近70億元，但上半年累計186.8億元，仍穩居金雞母地位。

新加坡上半年賺51.8億元仍居亞軍。美國雖因利率仍居高檔及呆帳增提因素獲利衰退，第1季貢獻獲利被大陸超車，但上半年累計數重返第三，呆帳提存高峰已過應是原因。

至於大陸，儘管國銀整體對大陸曝險部位與占淨值比持續下降，但大陸地區分支機構上半年獲利47.6億元，仍為歷來同期次高，且年增1.39倍，可說是上半年整體海外獲利續創高關鍵之一。

金管會官員解釋，國銀大陸地區分支機構上半年獲利高成長，主要原因有三，一是人民幣弱勢的兌換利益持續增加；其次是有價證券處分利益成長；三是呆帳提列費用減少。一來一往，使大陸市場獲利貢獻大增。

美國 金管會

延伸閱讀

金管會提醒 微型電動二輪車車主應投保強制汽車責任保險及領牌

港人北上就醫比港私醫便宜30%-50% 看病多樣、人數激增

香港畢業生薪酬增 浸大勁升9% 學醫從教「有錢途」

卓榮泰稱打開友善的門 藍委：先降低大陸橙色旅遊警示

相關新聞

7月刷卡3,953億、兩位數成長 整體累計前七月規模衝上2.7兆

7月信用卡戰績昨（15）日出爐，統計全台共32家發卡行，7月刷卡總金額約3,953億元，雖然少了6月的繳稅入帳利多，仍較...

國泰金籌銀彈發債400億 業界首例設氣候長

國泰金控昨（15）日董事會決議通過主順位公司債發行案，發行總額400億元，為國泰金控單次發債金額最高額度；國泰金昨天也決...

期貨鑽石獎 21家績優

期交所今年持續辦理「第10屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（15）日出爐，以鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提...

風雲人物／央行外匯局長蔡烱民 化身金融情勢教科書

手握超過5,700億美元的外匯存底，中央銀行外匯局向來被視為業務相對敏感的單位，不論是操盤策略、外匯存底貨幣配置與最新調...

彭金隆談金融大計：2年內有感

金管會主委彭金隆昨揭露未來推動亞洲資產管理中心計畫，將朝人、錢、商品、機構參與者和足夠誘因，五大面向建構未來施政藍圖，九...

臉書、谷歌詐騙 今年已破5萬件

詐團猖獗，金管會最新統計，谷歌臉書兩大社群平台，六月單月通報數才低於五千件，為四四○四件，但七月又再跳至五千件以上，為五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。