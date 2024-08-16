國泰世華砸86億 系統大升級

國泰世華銀行為迎戰數位化浪潮，將啟動近年來規模最大系統升級計劃，昨（15）日公告董事會決議通過進行「銀行核心現代化計畫」，預計投資金額86.29億元，將自2025年第1季起陸續投資、為期六年，投資目的為「實現銀行核心系統現代化」。

國泰世華銀行昨天公告指出，「銀行核心現代化計畫」中包含斥資37.5億元，委託IBM進行銀行核心現代化計畫「系統整合商之系統整合與計畫管理專業服務」，該計劃同樣自2025年起展開。

國泰金（2882）高層說明，為迎接數位智能新時代來臨，提前應對下個量級的數據量及運算需求，以滿足海內外業務服務部署需要，國泰世華銀行計劃啟動近年來規模最大系統升級計劃。

國泰世華銀行表示，銀行核心現代化計畫將自2025年展開，為期六年，未來新系統將運用先進技術優化業務架構，使該行能更敏捷應對市場變化，擴大服務範疇，提升新產品和新服務推動效率，為客戶提供更高品質、更創新及更即時的金融服務。

國泰金昨日指出，國泰世華將進行銀行核心現代化計畫，其中包含委託IBM進行的「系統整合商之系統整合與計畫管理專業服務」，主要是因應業務拓展提升支援量能，提升客戶服務與體驗，支持數位創新與敏捷回應市場。