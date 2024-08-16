國泰金籌銀彈發債400億 業界首例設氣候長

國泰金控（2882）昨（15）日董事會決議通過主順位公司債發行案，發行總額400億元，為國泰金控單次發債金額最高額度；國泰金昨天也決議新設「氣候長」，奪下國內金控「頭香」，首任氣候長由國泰金控副總經理黃景祿擔任，今日起生效。

國泰金高層說明，新設「氣候長」，主要為強化ESG氣候策略，因應道瓊永續指數DJSI指標，以組織化推動與擬定氣候相關策略、加強氣候風險評估的治理與管理機能。

國泰金與子公司董事會決議重點

國泰金高層指出，金控昨日決議通過主順位債400億元額度，主要是隨美國通膨持續降溫，市場預期聯準會將於9月啟動降息循環，美國10年期公債殖利率自4月下旬高點4.71%，回落86個基本點至3.85%。

台灣10年期公債殖利率也自高點1.8%，走低26個基本點至1.54%，預期我國央行可望隨聯準會步調採行寬鬆貨幣政策，為規劃發行中長期債券良好時機，有助於金控鎖定相對穩定低成本的融資、優化負債結構、進一步強化流動比率。

國泰金主順位公司債得向主管機關申請總括申報額度，並依實際需求於二年內擇機一次或分次發行，額度為申報生效後兩年內有效，發行期限將不超過十年。

除國泰金控外，旗下子公司國泰世華銀行昨天亦取得董事會授權，今年內得視市場狀況，擇機發行無擔保次順位金融債券（或等值外幣）175億元。

國泰金控昨天也代子公司銀行及人壽公告董事會通過捐贈案；國泰金高層指出，國泰金控集團為響應國家人才發展策略、實踐企業社會責任，昨日決議通過每年捐贈2,500萬元（銀行、人壽各出資1,250萬元）、為期十年，合計2.5億元予台大國際政經學院，做為圖書館修復與裝修及院務發展之用。

國泰金高層表示，台大國際政經學院是參考倫敦政經學院、哈佛甘迺迪政府學院等頂尖學府運作，規劃政治經濟、財金及高階主管教育三大領域，以培育具全球政經視野及國際金融科技人才，助力企業永續發展及提升國際競爭力。