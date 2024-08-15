台新證 三招強化權證

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台新證券三大策略提供更好的交易體驗。 台新證券／提供
台新證券三大策略提供更好的交易體驗。 台新證券／提供

台新證券金融交易處衍生商品部協理張志偉指出，台新證券在權證市場中未來將採取三大策略：持續發行高實質槓桿倍數的權證、竭力維持權證的造市波動率穩定及買賣價差比穩定、維持充足的委買與委賣量，降低投資權證的流動性風險，讓投資人有更好的交易體驗。

以下為專訪摘要：

問：近期全球股市上演大怒神行情，權證操作上該如何因應？

答：近期全球市場恐慌情緒攀升，股市上下震盪幅度大，台股在這段時間也不斷刷新漲幅與跌幅紀錄，在這樣大幅動盪環境下，為權證市場帶來了更多的交易機會，同時投資人也需考量自身風險承受能力，建議把握分散布局、多空都買、靈活調整、嚴設止損點等四項操作準則。

第一，分散投資不同標的權證，分散投資可以降低單一標的權證非系統性風險；第二，買進跨式或勒式組合，同時買進認購與認售權證，當市場震盪且多空方向不明時，皆可獲利。

第三，靈活調整權證部位，隨著市場動盪，靈活調整持有的權證，例如利用短期操作，短進短出減少方向錯誤損失，並搭配個股期貨或選擇權等其他衍生性商品降低流動性風險；第四，風險管理觀念建立，在市場不穩定時，風險管理至關重要，應設定止損點並確保權證的持有部位符合個人的風險承受能力。

問：對權證市場的期許？

答：提升市場透明度，清晰明確的市場規則和交易機制，減少市場的不確定性和投資風險。首先，提升權證市場的資訊透明度，例如加強對權證交易條款、發行人狀況、交易數據的公開，能夠幫助投資人做出更明智的決策。

第二，持續進行權證知識教育與推廣，提供更多的投資人教育資源，如權證的基本知識、交易策略、風險管理等，幫助投資者提升對權證市場的理解和交易能力。透過實務講座或案例分析，分享市場成功和失敗的例子，以便投資人從中學習並獲取豐厚的交易知識。

認售權證

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