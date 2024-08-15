點數經濟發威 台新銀7月發卡13.5萬張稱冠

信用卡點數經濟搭配權益切換發威！國銀最新信用卡統計出爐，根據前五大發卡行統計，在點數經濟及權益切換的號召力之下，台新銀7月發卡量13.5萬張稱冠當月，年增率更達100%、7月簽帳金額年增率逾25%；而國泰世華銀以652.8億的簽帳金額直追中信銀的688億，亦以主打權益切換的CUBE卡為主力卡別，並帶動其7月簽帳金額較去年同期大增101.2億，年增18.4%。

玉山銀在8月宣布主打權益切換的新銀行卡「Unicard」，也引人期待所帶動的辦卡量或刷卡量，會否再使8月五大發卡行的成績大洗牌。

統計顯示，五大發卡行的簽帳金額，分別為中信銀688億，國泰世華銀652.8億、北富銀523億、玉山銀487億元，台新銀444億，其中以北富銀7月簽帳金額年增率最高為48%、台新銀成長逾25%居次，前者主要以好市多卡帶動量販超市及海外消費，整體海外簽帳較去年同期成長逾5成以上，後者則受惠於新版太陽卡和玫瑰卡貢獻。

對此台新主管指出，台新銀行受惠太陽玫瑰卡新回饋方案，累點簡單、兌點多元的機制獲得市場回響，促動發卡數單月來到13.5萬卡，相較去年同期有超過100%的成長，簽帳也來到歷年7月新高444億，相較去年同期成長逾25%；此外，透過天天刷、大筆刷的權益切換對卡友的號召，以及兌點優惠，像是日韓歐美旅遊3.8%回饋，台新pay 點+金在上萬家通路100%直接折抵，相較於其他同業的兌點亦有相當大的加分作用。

7月新卡發卡量居次為玉山銀，新發卡數為11.3萬張，玉山銀指出，主要發卡動能來自玉山熊本熊卡、U Bear卡、Pi拍錢包信用卡及家樂福聯名卡等，

若以前7月簽帳金額統計來看，分別為中信銀4741億、國泰世華銀4400億、玉山銀3717億、北富銀3503億、台新銀2999億。

統計顯示，玉山銀信用卡在7月的單月簽帳金額達到487億元，較去年同期成長12%，年度簽帳金額達3717億元，較去年同期成長13%。

北富銀7月發卡量約6.2萬張，整體流通卡與去年同期相比成長7%。北富銀分析，發卡主要貢獻來自Costco聯名卡，累積發卡量約230萬卡；第二名是J卡，發卡量已突破210萬卡。