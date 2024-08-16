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臉書、谷歌詐騙 今年已破5萬件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

詐團猖獗，金管會最新統計，谷歌臉書兩大社群平台，六月單月通報數才低於五千件，為四四○四件，但七月又再跳至五千件以上，為五○三二件，至七月底止，二大社群平台詐騙通報件數累計已破五萬件，達五萬○八三六件。

根據金管會統計，上述二大平台七月單月通報五○三二件，是有統計以來第三高紀錄，次於今年一月高峰五二○三件、五月的五一○五件。

據證期局最新統計，二○二三年四月起至二○二四年七月止，來自谷歌、臉書二大平台詐騙件數，分別為五二○三件、三○二七件、四五八七件、三八五一件，五一○五件、四四○四件、五○三二件。

至於金融詐騙陳情案件，證期局今年前五月已接獲二六○件，每月平均五十二件，雖然已較去年平均六十六件下降，但六、七月又繼續增加，六月七十三件、七月再增至九十件。

社群 詐騙

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