彭金隆談金融大計：2年內有感

金管會主委彭金隆昨揭露未來推動亞洲資產管理中心計畫，將朝人、錢、商品、機構參與者和足夠誘因，五大面向建構未來施政藍圖，九月初將把整套計畫向社會說明，希望二年內先進行法規鬆綁及結構突破讓市場有感，四年有變，即市場明顯改變，如參與深度及人數加速，六年有成，得到國際認可與肯定。

彭金隆昨在台灣上市櫃協會會員大會發表專題演講，會後受訪時也指出，配合經發會開會及結論，原訂八月廿日對外公布整個亞洲資產管理中心細節內容時程延到九月初。

彭金隆舉AI為例，呼籲要對台灣發展亞洲資產管理中心有信心，他說，計畫雖然不易，但就像AI「說了十幾年，時機一到就發展成功了」，好比台灣資本市場近五年發展，已超過廿年前預料，很多關鍵性產業，已占有世界重要地位，能見度也與廿年前不同，國外投資人更有濃厚投資興趣，加上國人累積的財富，已有很多可參考的對象。

以其他國家經驗，彭金隆認為，最典型是新加坡，可學習但不能複製，他認為，並非取代對方或複製，台灣雖沒有稅賦、語言優勢，但也有自己的優勢，台灣因多元產業，很難全體給予稅賦優惠、匯率自由程度也有限，但台灣有產業、民間財富、投資動能三大有國際競爭力的優勢。

他表示，金管會將「留財為主、引資為輔」來作資產管理中心，先固樁高淨值家族，本國機構投資人，退休基金、本國法人、海外台商這些，並結合二大金流，以多元化機構來強化多元投入，爭取更多誘因，透過跨部會協商。

彭金隆承認，監理工作的確不討喜，有人告訴他金管會在各部會裡，先前被谷歌評分只有一點五分，低於很多部會，但安全與發展並進，就好比開車的油門與剎車，未來會在安全前提下，促進市場發展。

至於金融科技重要性，彭金隆也指出，金融業遲早是科技業。