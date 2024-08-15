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金管會：9家電支開通TWQR購物功能 9/1全數到位

中央社／ 台北15日電

非現金支付當道，為提高便民性，金管會打通各電支及台灣Pay可使用的消費場域，由財金公司推出「TWQR」作為整合性QRCode，目前已有7家專營電子支付加入，悠遊付、簡單付預計將於9月1日正式上線，意味屆時9家專營電支將全數到位。

金管會2021年9月核准財金公司經營電支跨機構共用平台，陸續開放轉帳、繳稅、繳費功能後，2023年進一步開放購物功能，打通各電支可使用場域，目前7家專營電支機構均已正式開通購物功能，僅悠遊付、簡單付尚未開通。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，尚未加入TWQR購物功能的2家專營電子支付業者，目前已完成測試作業，預定9月1日正式上線。換言之，除了即將退場的國際連外，今年9月起9家專營電子支付業者將全面開通TWQR購物功能。

林志吉透露，財金公司規劃將TWQR購物功能推展至海外，正向金管會提案申請中；外界關注今年是否可望上路，林志吉表示「拭目以待」，待財金公司將TWQR購物功能推展至海外地區，相信將有助進一步提高非現金支付使用度。

根據金管會統計，今年上半年非現金支付交易筆數達39.16億筆，年增24.99%，非現金支付交易金額達新台幣4.1兆元，年增近14%。截至今年首季止，非現金支付交易金額占民間消費比率已達65.15%。

林志吉表示，金管會將致力擴大小額支付應用場域，包括縣市政府或地區性商業市集、夜市攤販等，為鼓勵小規模營業人在實體商店銷售貨物或勞務接受消費者使用行動支付，財政部也已在2019年發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」。

根據財政部規範，經核准適用此租稅優惠的小規模營業人，自核准當季起至2025年12月底止，每月銷售額達20萬元時，仍可適用1%稅率查定課徵營業稅且免用統一發票。

消費 金管會

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