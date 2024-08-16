風雲人物／央行外匯局長蔡烱民 化身金融情勢教科書

手握超過5,700億美元的外匯存底，中央銀行外匯局向來被視為業務相對敏感的單位，不論是操盤策略、外匯存底貨幣配置與最新調整等，都讓外界投以好奇目光；不過，長期以來披著神秘面紗的央行外匯局，近年迎來了一位作風十分親民的一級主管，那就是現任央行外匯局局長蔡烱民。

深入剖析 神預言市場風向

每個月的5日，蔡烱民都親自主持央行外匯存底記者會，排除業務上的敏感資訊，蔡烱民對於媒體的提問可謂「知無不言、言無不盡」，不論是美國聯準會貨幣政策走向、地緣政治風險或國內外股市漲跌等議題，蔡烱民均能深入剖析。

事實上，蔡烱民早在今年上半年便進行「神預言」，強調不用太care（在意）聯準會的貨幣政策，過去或許是美國聯準會的降息時程影響金融市場表現，但到了今年，真正影響股匯市表現的會是美國廠商的業績與經濟景氣，他並坦言，「個人有感覺經濟成長在走緩」，接下來就是要看經濟走緩會不會反映在美國企業財報上。

言猶在耳，包括台灣在內的全球股市在7月下旬、8月上旬慘遭血洗。回顧8月5日，日股觸發熔斷機制、台股更是寫下單日崩跌逾1,807點的歷史新紀錄，全球股市殺聲震天。

人稱「蔡博士」的蔡烱民現年57歲，是央行總裁楊金龍重點栽培的人才之一；畢業於台灣大學工商管理學系的他，取得美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士學位，曾執過教鞭，在2005年4月11日進央行服務。

蔡烱民在央行歷任外匯局副研究員、研究員及經濟研究處副處長等職務，於2020年7月16日升任經濟研究處處長，半年後再升任外匯局局長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務。

向來皆親自主持央行每月5日的外匯存底記者會，蔡烱民猶如一本國際金融情勢「教科書」，對媒體深入分析國際股匯市最新動態與未來可能的發展，不只如此，蔡烱民更是央行對外溝通的重要幕僚。

說服美國 未列匯率操縱國

長期以來，美國最新匯率報告都將台灣列為匯率操縱觀察名單，對此蔡烱民透過各種管道與美國財政部官員溝通澄清，強調美國對台灣資通訊等電子產品需求強，這是長期經濟結構的問題，與匯率操縱無關。

蔡烱民指出，美國財政部以三項指標做為評估標準，第一，對美國商品及服務貿易順差超過150億美元；第二，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）超過3％；第三，淨買匯占GDP超過2％。

蔡烱民曾拿出具體數據佐證說，美國在意的是央行「阻升」，以匯率作為不當貿易競爭，但台灣央行外匯操作的方向是「阻貶」、淨賣匯，因此台灣被列入觀察名單，與匯率無關。

蔡烱民認為，對美貿易順差是長期以來的經濟結構問題，這是因美國對台灣電子產品需求很強，使台灣對美的貿易順差超過指標門檻；台美之間長期存在貿易順差，短期內無法改變，央行多次與美方溝通，美國也可以理解，也因此台灣僅被「留校察看」，未進一步遭列匯率操縱國。