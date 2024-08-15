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房市不佳衝擊 國銀香港據點上半年賺186億年減18%

中央社／ 台北15日電
金管會今天公布，今年上半年本國銀行海外據點稅前盈餘達新台幣456.2億元，創史上同期新高，年增7.6%，惟有國銀「海外獲利金雞母」之稱的香港據點反受房市不佳影響，增提呆帳準備，上半年獲利呈現衰退。圖／本報系資料照片
金管會今天公布，今年上半年本國銀行海外據點稅前盈餘達新台幣456.2億元，創史上同期新高，年增7.6%，惟有國銀「海外獲利金雞母」之稱的香港據點反受房市不佳影響，增提呆帳準備，上半年獲利呈現衰退。圖／本報系資料照片

金管會今天公布，今年上半年本國銀行海外據點稅前盈餘達新台幣456.2億元，創史上同期新高，年增7.6%，惟有國銀「海外獲利金雞母」之稱的香港據點反受房市不佳影響，增提呆帳準備，上半年獲利呈現衰退。

金管會今天公布上半年整體本國銀行海外分支機構獲利統計，統計基礎涵蓋國銀海外分、子行等。受惠利息、投資及其他淨收益成長，上半年國銀海外據點稅前盈餘達456.2億元，寫歷年同期新高，且各洲別據點獲利皆呈現正成長。

其中，國銀亞洲據點稅前盈餘371.3億元，年增0.41%，主因投資及其他淨收益增加；美洲據點稅前盈餘56.7億元，年增5.86%，主因利息淨收益增加、呆帳費用減少；大洋洲據點稅前盈餘19億元，年增4.49%，主因呆帳費用下滑所致。

國銀歐洲據點上半年稅前盈餘8.8億元，相比2023年同期轉虧為盈，主因去年同期有增提聯貸案呆帳費用，拉低基期表現；至於國銀非洲據點稅前盈餘0.4億元，年增16.6%，主要受惠利息淨收益成長。

根據金管會銀行局資料，除了國銀非洲據點上半年稅前盈餘為歷年同期次高，其餘各洲別據點稅前盈餘均繳出歷年同期新高成績。

進一步觀察，國銀香港據點上半年稅前盈餘達186.8億元，為國銀海外獲利表現最佳的地區，但獲利動能反而年減18.07%。金管會分析，主因房地產市場不佳，國銀香港據點增提呆帳準備費用，導致獲利衰退。

新加坡據點則拿下國銀海外獲利第2高地區，上半年稅前盈餘達51.8億元，但亦年減12.16%；第3是美國據點稅前盈餘48.6億元，年減11.02%，主因商用不動產授信案呆帳費用增加所致。

國銀海外獲利第4名為中國據點，上半年稅前盈餘47.6億元，逆勢年增近1.39倍，主因兌換及有價證券處分淨利增加，呆帳費用亦有減少；第5名為越南據點，上半年稅前盈餘30.2億元，創歷年同期新高，年增21.93%，主因投資及其他淨收益成長。

新台幣 金管會 香港

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