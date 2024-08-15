旅遊旺季挹注！7月前5大發卡銀行數據出爐 這銀行簽帳金額687億居冠

7月前5大發行信用卡銀行數據出爐，中信銀簽帳金額為新台幣687.62億元，和流通卡數雙雙穩坐冠軍；國泰世華銀簽帳金額重回第2名。多家銀行今年前7月簽帳金額均較去年同期表現佳，不過受6月綜所稅刷卡金額墊高影響，7月簽帳金額呈月減。

暑期旺季帶動國內外刷卡動能，根據各家銀行公布信用卡7月數據，簽帳金額第1為中信銀687.62億元，其餘依序為國泰世華銀652.85億元、北富銀523.09億元、玉山銀484.3億元和台新銀443.55億元，合計5家銀行7月簽帳金額2791.4億元，惟較6月的4190.2億元，仍減少約三分之一。

中信銀表示，7月信用卡消費金額為687.62億元，今年1至7月信用卡消費金額合計為4741億元，較去年同期成長8%，持續創下歷年新高紀錄，成長主因為民眾出國旅遊及外出用餐購物需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超市、超商等消費金額持續成長。

中信銀指出，持續與產業領導品牌結盟合作，提供客戶多元產品，與各產業領導品牌結盟發展場景金融。

國泰世華銀表示，7月消費主力卡為CUBE卡，其中海外簽帳較去年同期成長逾60%，整體旅遊消費成長30%，主要百貨、電商及餐飲簽帳亦較去年同期成長逾40%。7月信用卡簽帳金額逾652.8億元，較去年同期成長101.2億元；1至7月累計簽帳金額達4400億元，優於去年同期表現。

國泰世華銀表示，展望第4季百貨電商旺季預計將成為消費主力場域，將針對百貨週年慶、雙11電商大檔活動推出促刷優惠；而CUBE卡持續以「一卡抵多卡」符合消費模式的權益方案，並依據市場動態及不同消費需求擴增新權益方案。

台北富邦銀行7月刷卡額近523.09億元，年增48%，北富銀指出，若相比6月扣除綜所稅刷卡金額，亦顯著成長12%，其中以海外消費成長幅度較大，與6月相比成長2成。

北富銀觀察，7月刷卡額成長主要來自量販超市及海外消費，其中旅遊國家以日本為主，整體海外簽帳較去年同期成長逾5成；後續因應暑假最後衝刺及中秋假期到來，信用卡策略將持續聚焦旅遊面，另已提前著手規劃9月蘋果新機購機潮、百貨週年慶及電商雙11旺季。

玉山銀表示，信用卡業務持續穩定增長，7月簽帳金額為484.3億元，較去年同期成長12%，1至7月簽帳金額達3717億元，較去年同期成長13%，主要的簽帳來源包括網購、量販、旅遊以及國外消費。

玉山銀補充，8月12日推出Unicard信用卡，3大方案加上首創訂閱制回饋計畫，期望挹注更多發卡動能。

台新銀7月刷卡額近443.55億元，年增25%，台新銀表示，主因暑假旅遊旺季，帶動國內外旅遊、餐飲及海外消費成長；考量下半年百貨週年慶即將登場，台新銀信用卡業務策略上將著重百貨高消客群。

外銀部分，星展銀7月流通卡數為326.8萬張、簽帳金額為240.6億元。星展銀指出，單看7月刷卡表現，由於接近合併花旗消金週年，大部分客戶已拿到新卡並開始消費，帶動信用卡簽帳金額較去年同期呈現雙位數成長，與6月扣除綜所稅額後的刷卡量相比，也有雙位數的亮眼成長。