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中環賣1600多張中興電 處分利益達282.6萬元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

挪威主權基金最新台股投資組合大換股，單一公司持股比重最高為重電廠中興電（1513）的5.25%，不過，光碟片大廠中環（2323）15日晚上公告，處分1,662張中興電工持股，處分利益達282.6萬元。

中環今日公告處分中興電工持股，交易時間為今年6月28日至8月15日，交易數量為1,662張，每單位價格為181.01元，交易總金額約達3億元，處分利益達282.6萬元。

迄目前為止，中環仍持有887張中興電工，換算金額約達1.54億元，持股比例為0.176%。

挪威主權基金是全球規模最大主權基金，其持股動態被市場視為投資參考重要方向球，過往挪威主權基金甚少持有台灣單一公司股權超過5%，此次卻持有中興電股權逾5%，引發市場關注。

中興電在挪威主權基金前一次統計即入列投資組合，持股比率約1.66%。根據挪威主權基金公布最新截至今年6月的持股明細，對中興電持股比率大幅提升至5.25%，法人解讀，意味該主權基金非常看好重電族群後市。

主權基金 挪威

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