還是想存人民幣？ 央行：這些銀行人民幣存款利率最「甜」

人民幣利率、匯率「雙降」、投資魅力不再，散戶、法人均持續減碼，導致國銀人民幣存款餘額不斷溜滑梯；截至今年7月底，國銀人民幣存款餘額降至人民幣1,281.66億元、跌破人民幣1,300億元大關，為近11年來新低，單月大減人民幣20.51億元。

央行統計顯示，7月外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為人民幣932.79億元，月減人民幣32.76億元；央行外匯局副局長洪櫻芬指出，DBU人民幣存款減少，主要是個人戶與法人戶的人民幣存款全都下滑，其中又以法人戶減少最為明顯。

洪櫻芬表示，「有家公司動用人民幣存款支付人民幣貨款」，其他多家法人的人民幣存款餘額也同步減少，是促使人民幣存款減少的主因。

另外，台商海外資金調度中心—國際金融業務分行（OBU）的人民幣存款餘額為人民幣348.87億元，月增人民幣12.25億元。洪櫻芬解釋，主要是有公司收到人民幣貨款、暫時放在人民幣存款帳戶裡。

銀行主管分析，國銀人民幣存款餘額每況愈下，主要是相較美元雙率雙升，人民幣利率與匯率走勢相對低迷，加上中國大陸經濟差強人意，存人民幣不如存美元，不論是利率或匯率都更「甜」、更具投資價值。

央行昨天也提供各天期人民幣存款最「優」利率；截至昨日為止，1個月期以永豐銀行的3.05%最高；3個月期為渣打銀行的2.2%；6個月期則是板信銀行的2.3%；1年期同樣為板信銀行的2.4%為最高水準。