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上市公司上半年獲利年增32% 半導體電腦週邊業動能強

中央社／ 台北15日電
上市公司上半年財報全出爐，根據證交所統計，不含金融保險業的本國上市公司，今年上半年稅前總獲利為新台幣1兆7753億元，較去年同期成長32.27%，其中半導體、電腦及週邊設備、航運業動能最強。圖／聯合報系資料照片
上市公司上半年財報全出爐，根據證交所統計，不含金融保險業的本國上市公司，今年上半年稅前總獲利為新台幣1兆7753億元，較去年同期成長32.27%，其中半導體、電腦及週邊設備、航運業動能最強。圖／聯合報系資料照片

上市公司上半年財報全出爐，根據證交所統計，不含金融保險業的本國上市公司，今年上半年稅前總獲利為新台幣1兆7753億元，較去年同期成長32.27%，其中半導體、電腦及週邊設備、航運業動能最強。

證交所表示，不含金融保險業34家，以及廷鑫、昶虹2家公司未申報，其他901家上市公司已全部完成上半年財報公告申報。

經統計，上述901家上市公司，上半年總營收為17兆6855億元，年增率9.76%；稅前淨利1兆7753億元，更較去年同期成長32.27%。其中獲利公司有744家，約占83%；較去年同期獲利成長公司共595家、占比66%。

今年上半年獲利成長較大的產業包括半導體業、電腦及週邊設備業，憑藉技術創新及多元供應鏈布局，成功抓住AI市場機遇。另外，航運業面臨紅海危機及淨零轉型等挑戰，掌握運價上漲先機，也讓獲利揚帆起飛。

獲利衰退的產業主要為食品工業、電器電纜及綠能環保。食品工業排除去年部分公司有一次性利益，墊高比較基期，今年整體獲利其實比去年同期成長。電器電纜除因終端需求疲弱致獲利銳減，去年同樣有處分投資利益墊高基期的因素。綠能環保則因基期案場完工及處分股權挹注，導致今年上半年獲利衰退。

上市公司 半導體 證交所 財報

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