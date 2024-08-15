詐團燒不盡 7月底二大社群平台詐騙件數累計破5萬件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
詐團燒不盡 金管會公布7月底二大社群平台詐騙件數累計破5萬件。圖／本報系資料照片
詐團燒不盡 金管會公布7月底二大社群平台詐騙件數累計破5萬件。圖／本報系資料照片

詐團猖獗，據金管會最新統計顯示，谷歌臉書兩大社群平台，6月單月通報數才低於5000件，為4404件，但7月又再跳至5千件以上，為5032件，至7月底止，二大社群平台的詐騙通報件數累計已破5萬件，達50836件。

根據金管會統計，上述二大平台7月單月通報5032件，是有統計以來第三高紀錄，次於今年1月高峰5203件、5月的5105件。

據證期局最新統計，自2023年4月起至2024年7月止，來自谷歌、臉書二大平台詐騙件數，分別為5203件、3027件、4587件、3851件，5105件、4404件、5032件；至於金融詐騙陳情案件，證期局今年前五月已接獲260件的金融詐騙陳情案件，每月平均52件，雖然已較去年平均66件下降，但6、7月又繼續增加，6月73件、7月再增至90件。

金管會近三年的詐騙陳情統計也顯示，今年前七月共有423件報案，而從110年至112年，分別為439件、636件、787件，由於從5月起，陳情件數明顯逐月增加，已連續三個月增加，因此，會否今年全年的陳情件數再創近四年來新高，有待觀察。

社群 詐騙 金管會

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